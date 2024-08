Comparte

Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez la protagonista es Camila Andrade.

Todo esto, porque se especula que esta noche en el encierro harán la dinámica del “congelado”, donde los participantes reciben en la casa a sus seres queridos del exterior, sin embargo, no pueden interactuar con ellos.

Bajo ese contexto, se cree que a Andrade la podría sorprender nada menos que Francisco Kaminski, su pareja actual y exesposo de Carla Jara.

Recordemos que, supuestamente, él le fue infiel a Jara con la actual jugadora de “la casa más famosa del mundo”.

Sin duda la visita del animador podría perjudicar de gran manera a Camila, puesto que los cibernautas ya le agarraron cariño a pesar del “triangulo amoroso”.

De hecho, ya hay varios usuarios de “X” que han dado su opinión y piden que “por favor” no ingresa Kaminski.

“Por favor noooo”, “Kaminski a ti aún no te perdonamos”, “Cami lo pierde todo, Kaminski que cuesta no ser florerito”, “Alejate Kaminski, nadie te quiere nadie te necesita, no le cagues el juego a Cami”, “Cualquiera menos el Kaminski”, son algunos de los seguidores del reality.