Recientemente, Carla Jara participó como invitada en el podcast “Dale Color!” y habló con Eugenia Lemos de diferentes temas.

Como era de esperarse, Jara recordó el término de su matrimonio con Francisco Kaminski, el cual llegó a su fin por una supuesta infidelidad del animador con Camila Andrade, quien era su compañera de trabajo.

Bajo ese contexto, la exMekano se mostró bastante superada y sostuvo que el destino de las personas está marcado desde antes y que todo en la vida pasa por algo.

Recordemos que, ahora ella está en una romántica y pasional relación con nada menos que Diego Urrutia, el comediante.

Una tiene el destino súper marcado

“Creo que una tiene el destino súper marcado, creo que la vida, el universo o Dios, quién quiera que sea, sabe perfecto que es lo que va a pasar en tu vida, creo que era lo que tenía que pasar. Todo pasa por algo mejor y eso hay que tenerlo súper claro, porque cuando uno está en medio de la tormenta no lo entiende”, comenzó diciendo.

“Sin embargo, cuando logras pisar tierra de nuevo y entender y aceptar lo que está sucediendo, se te abren los caminos y empiezas con otra energía a vibrar alto (…) agradezco siempre todo lo que pasa en mi vida. He tenido momentos súper duros, súper difíciles, sin embargo, agradezco porque de eso he aprendido, he crecido, he sacado lo mejor de ese momento”, agregó.

Asimismo, comentó que todo lo que ella vivió, le sirvió a muchas mujeres, quienes se vieron reflejadas.

“Creo que lo que me ha pasado, habla por sí solo. Y también agradezco los mensajes que recibo, que bonito ver cómo también en realidad las mujeres somos tan power, porque las mujeres somos muy poderosas, eso me encanta”, señaló.

“Y me encanta que las mujeres se sientan identificadas conmigo y darles esa suerte de energía de decirles ‘tú también puedes’ y de no quedarse pegada en nada, en general, con las cosas que nos pasan, cuando te echan de la pega, cuando peleaste con alguien de tu familia, sino que avanzar”, añadió.

Finalmente, explicó que ella quiso sacar todo este tema a la luz pública porque se estaban diciendo muchas mentiras al respecto, por lo que vio la necesidad de aclarar todo.

