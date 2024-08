Comparte

Sin duda José Luis Repenning y Priscilla Vargas, los animadores de “Tu Día” de Canal 13, son una de las duplas favoritas de los televidentes.

Todo esto, porque los comunicadores tienen una relación y complicidad única en la pantalla y también, fuera de ella, puesto que son amigos desde la juventud.

Bajo ese contexto, siempre se ha rumoreado que “Repe” y la “Pri” tiene una relación secreta, sin embargo, en conversación con revista Velvet ambos aclararon su vínculo.

“Nosotros lo pasamos muy bien juntos, porque, además, tenemos nuestro grupo de amigos en común desde que empezamos a trabajar”, comenzó diciendo la animadora.

“Nuestra amistad no sólo pasa por el respeto, sino también por la admiración. Eso es clave”, agregó “Repe”.

Tras ello, ambos comentaron que se acompañan en todo y que siempre están “en las buenas y en las malas”, y que ahora están en su mejor momento.

En la misma línea, dejaron en claro que no tienen un romance secreto y que los dos siempre ponen lo mejor de sí para ser una buena dupla.

“Lo que hay es que trabajamos todos los días para ser la mejor pareja televisiva, y en ese proceso lo hemos pasado muy bien. Te estoy hablando de pareja televisiva, profesionalmente hablando, como compañeros y como amigos. Probablemente, sí ocurre que existe una ilusión por parte de la gente. Pero si revisas los programas, hablamos de contingencia, echamos la talla; no es que estemos coqueteando, sino que las cosas se dan de forma orgánica y natural”, explicó “Pri”.

“Sabemos la fantasía que existe sobre nosotros, y sería ciego o hipócrita no reconocerlo. Pero no es que andemos por la vida haciendo cosas para provocar eso. De repente digo algo y los camarógrafos se ríen, pero no es parte de nuestro diseño como programa. Sabemos que se idealiza o que la gente nos ‘shippea’, pero no es algo que busquemos”, añadió.

En tanto, Repenning sostuvo “al comienzo, después del piquito que nos dimos en la alfombra roja de un Festival de Viña, fue heavy… Nuestra relación se basa en un respeto mutuo; no nos interrumpimos, sino que nos complementamos. A veces ella se queda con algo en el tintero y yo lo aporto, y viceversa. Nuestro diálogo en el estudio es muy fluido, y eso se nota genuinamente”.

Finalmente, recordaron que en el programa matutino una vez él se comprometió a quedarse con Vargas si es que cuando llegaban a su vejez estaban solos.

Frente a ello, no descartaron esta posibilidad, puesto que se llevaban muy bien en el día a día.

“A esta altura de nuestra vida, nada es descartable. Seríamos tontos alimentando la fantasía. Pero de verdad, me gusta mucho compartir con Repe. No sólo me gusta trabajar con él, es muy agradable trabajar con alguien a quien conozco desde joven, desde los 20 años. Además de trabajar con él, compartimos mucho. Entonces, imagínate, sería tonto descartar de antemano una situación así”, concluyó la comunicadora.