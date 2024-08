Comparte

Recientemente, Ivette Vergara participó como invitada en el programa “Pedro Pé” y habló con Pedro Carcuro de diferentes temas.

Como era de esperarse, uno de ellos fue sobre su quiebre matrimonional con el periodista deportivo Fernando Solabarrieta.

En tanto, Carcuro sostuvo que pudo conocer la relación y reconoció que le emociona hablar de ellos.

“A la gente, estas cosas no las sabe y no las entiende, y no las cree. Yo les digo, créanme, por favor. La Ivette se ha jugado a concho, y has pagado un precio altísimo. Creo que eso ha sido un poco injusto”, comentó el animador.

Frente a ello, Ivette comenzó diciendo “¿sabes qué, Pedro? Yo creo que, al final, y es parte de lo que yo también digo en mis charlas. Yo creo que a todos en la vida nos toca vivir con distintas circunstancias, y lo que a mí me ha tocado vivir no es ni más ni menos que las circunstancias de la vida de otras personas”.

Asimismo, recordó “el otro día hablaba con una chica que me dijo una frase tan linda, que la encontré que tenía toda la razón. Dice: ‘En vez de decir ‘a pesar de lo que me ha pasado’, hay que decir ‘con lo que me ha pasado’. Y le encontré toda la razón, porque hoy día he aprendido que a todos nos pasan cosas terribles, y hoy día he aprendido a decir ‘¿qué tengo que aprender de esto?’. Cada situación que me ha tocado vivir trato de mirarme de afuera y hablarle a esa Ivette y decirle: ‘Algo tienes que aprender de esto’. De mirarme y decir ‘está bien, yo tengo que estar bien’. Primero, la vida tiene que continuar, la vida no se acaba”.

Bajo la misma línea, recalcó que siempre tendrá un lazo y un amor por Fernando, puesto que son familia.

“Nosotros hemos tenido una relación de muchos años, una relación donde tenemos hijos preciosos. Donde él, independiente de lo que pase, va a ser siempre el papá de mis hijos, y eso para mí es súper importante, y ese es un amor que no va a cambiar nunca”, reconoció.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de volver a reencontrarse con el comunicador en un futuro “yo siempre voy a estar ahí pa’ ayudarlo, en todo lo que yo pueda. Luego, si la vida el día de mañana nos quiere juntar de vuelta, bien, y si no, ambos tenemos que seguir nuestro camino”.