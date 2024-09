Comparte

La casa de Gran Hermano fue escenario de una nueva confrontación entre Michelle Carvalho y Angélica Sepúlveda. La tensión estalló cuando la modelo brasileña relató cómo Sepúlveda la criticó duramente por su aspecto físico durante un enfrentamiento.

“Me atacó (…) Dijo que el karma me había comido, que vio todas mis entrevistas, toda mi vida, buscó toda mi vida en Google (…) Que mira cómo el karma me tenía echa mierda, que mira mi cuerpo y me empezó a atacar con el físico”, explicó Michelle a Linda Marcovich y Camila Andrade, visiblemente afectada por los comentarios de la “Fierecilla de Yungay”.

El episodio continuó en la cocina, donde Carvalho comentó que había sido atacada, pero su amigo Pedro Astorga mostró escepticismo ante su relato. En ese momento, Angélica apareció y, sin reservas, lanzó una serie de críticas a la modelo brasileña. “Eres tan burda, tan ordinaria (…) Te voy a decir una sola cosa, eres burda, ordinaria y recuerda que el karma te persigue”, expresó Sepúlveda con firmeza.

La situación escaló rápidamente con más declaraciones contundentes por parte de Angélica. “El karma te persigue, no aprendes, no aprendes nada. Ahora entiendo por qué (…) Eres una persona mala, sin sentimientos (…) Revísate, revísate, por eso la vida tiene cómo estás“, agregó, continuando su arremetida verbal.

En la transmisión en vivo, se escuchó a Sepúlveda referirse a un episodio anterior que involucraba a Michelle: “Recuerdo perfectamente cuando vi el programa PH y todo lo qué dijiste, el karma te persigue. Tú lo dijiste. Te reíste de cuánta gente, de personas que estaban enfermas, ahora el karma te persigue”.

