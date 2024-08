Comparte

Este sábado 31 de agosto, Vanesa Borghi, reconocida modelo argentina y exconductora, junto a su pareja, el ingeniero comercial Carlos Gárces, celebraron el nacimiento de su primer hijo. La pareja, que reside en Chile, recibió con alegría a su bebé, Teo Garcés Borghi, quien llegó al mundo el 28 de agosto de 2024.

A través de su cuenta de Instagram, Borghi compartió emotivos momentos desde la clínica, incluyendo un video que muestra los instantes previos al nacimiento y el primer vistazo del rostro de su hijo. “Lo logramos. No podemos más de felicidad. Bienvenido Teo Garcés Borghi. 28/08/2024”, escribió la exconductora, reflejando la alegría de este especial momento.

El anuncio fue recibido con cariño por parte de sus seguidores, quienes dejaron mensajes como “A prepararse con este pequeñín virgoriano”, “Felicidades, Vanesa. Bienvenido Teo a nuestro planeta”, “Qué bello Teo, muchas felicidades” y “Maravilloso, miles de bendiciones a los tres”.

Es importante recordar que Borghi vivió un embarazo anterior donde esperaba a una niña llamada Clara, pero lamentablemente perdió a su bebé debido a complicaciones. Tras ese difícil momento, la modelo recibió el apoyo de muchas personas y compartió una reflexión sobre su experiencia.

Revisen los registros:

La pérdida de Clara

El domingo 21 de mayo de 2023 Vanesa confirmó la trágica noticia del fallecimiento de su hija Clara. Borghi, quien se encontraba hospitalizada debido a su delicado estado, compartió el desgarrador suceso en sus redes sociales.

La pequeña Clara nació de manera prematura y falleció poco tiempo después. Borghi escribió en su cuenta de Instagram: “Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza”. A pesar del dolor, también recordó con cariño los meses que pudo compartir con su hija, señalando: “Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”.