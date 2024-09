Comparte

Pamela Díaz recientemente sorprendió al revelar que mantiene una relación secreta de 12 años con un hombre cuya identidad no ha querido revelar.

Lo más impactante es que esta relación no es nueva, sino que comenzó hace más de una década. En el reality en el que actualmente participa, ‘La Fiera‘ compartió que este romance ha sido intermitente y que permanece en secreto durante todo este tiempo.

Durante una conversación con sus compañeras de encierro, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola, Díaz confesó que su actual pareja no estaba contento con su participación en el programa. “Con quien estaba pinchando afuera me debe odiar”, comentó, explicando que él prefería que ella no entrara en la competencia.

La secreta relación de Pamela Díaz de 12 años

La relación entre Pamela y este misterioso hombre es un vaivén de encuentros y desencuentros. “No estamos recién partiendo, llevamos como seis o cinco meses. Nunca he podido dar el paso con él. Cada vez que él termina con alguien, vuelvo y salimos. Y llevamos así años, si contamos todo, como 12 años”, detalló la celebridad chilena, dejando claro que, a pesar de los altibajos, siempre han encontrado el camino de vuelta el uno al otro.

Sin embargo, Díaz fue enfática al señalar que la relación es discontinua. Cuando alguno de los dos ha tenido una pareja, se distancian completamente, sin mantener ningún tipo de contacto. “No es tema, no es nada. Ni siquiera un saludo, pueden pasar años“, aseguró, evidenciando la seriedad con la que ambos han manejado la situación.

A pesar de la larga historia que comparten, Pamela Díaz no tiene intenciones de formalizar su secreta relación de 12 años. “Hoy depende de mí si doy un paso más. A veces pienso que sé que con él podría estar muchos años, muy contenta, pero no tengo ganas (de estar en pareja)”, confesó. La “Fiera” enfatizó que se siente tan feliz en su vida actual que no quiere arriesgarse a enamorarse de nuevo. “No quiero enamorarme de nadie”, sentenció