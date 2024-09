Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, Daniela Colett se robó gran parte de la atención.

Todo esto, porque la brasileña en una conversación con Fran Maira recordó lo que fue su matrimonio con el futbolista Eduardo Vargas.

Asimismo, sostuvo que ahora él estaría pronto a casarse con su actual pareja, Juliana Peixoto.

“Él se va a volver a casar ahora. Yo quiero que sea feliz, que haga su vida, pero desde el momento en que me fui de la casa, no siento nada”, sostuvo Colett.

Bajo es contexto, contó que ella es buena con sus hijos, así que está tranquila “yo quiero que sea feliz y ella es buena chica, buena para mis hijos. Si tengo una persona que trata bien a mis hijos, ¿qué más puedo pedir?”.

“Lo respeto, porque es el padre de mis hijos, tenemos una cordialidad, siempre tenemos que hablar, pero no siento ni cariño ni rabia, es una persona que es indiferente para mí”, agregó.

Finalmente, Colett confesó que sus padres son muy conservadores, por lo que no estuvieron de acuerdo cuando ella se divorció del jugador de fútbol.

“Son medio conservadores y cuando dije que me quería divorciar, mi papá me llamó y me dijo que no le gustaría tener una hija divorciada. Eso me dolió mucho”, detalló.

“Siempre me dijo que me portara bien, que no carreteara hasta esta hora, que tenía que estar en la casa. Yo tengo 32 años y puede ser que ellos no me aceptan cómo soy”, cerró Daniela.