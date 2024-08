Comparte

En el reciente episodio de “¿Ganar o servir?”, Daniela Colett se robó gran parte de la atención.

Todo esto, porque en una actividad liderada por Matías Vega, la brasileña reveló que hace un tiempo fue “sugar mommy”.

“Estuve con un chico 9 o 10 años más chico. Era guapísimo pero obviamente no teníamos muchos temas de conversación”, comenzó relatando.

Frente a ello, Luis Mateucci, quien es su pareja en el encierro, se mostró molesto, a lo que ella le dijo “el que se pica pierde. Hoy criticaste las actitudes de otras personas y tú hiciste lo mismo”.

Tras ello, la exesposa de Eduardo Vargas no se aguantó y se quejó de su relación con el argentino.

“Siento que siempre doy más de lo que recibo, en todas mis relaciones. Yo no me veo afuera con él”, aseguró.

“No hay otra persona en la casa con la que pueda contar. Él es la única persona con la que he contado siempre, y no me están dando lo que me merezco”, agregó.

Asimismo, añadió “siento que no tengo valor. No puede estar celoso de algo de mi pasado. Me deja en ridículo”.

“Siempre que hablo de él lo dejo arriba, y él me quiere dejar abajo. Yo quiero un hombre seguro a mi lado, confiado de lo que es, porque cuando son inseguros te tiran para abajo y te quieren hacer sentir menos de lo que eres”, concluyó Colett.