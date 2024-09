Comparte

El último episodio de Gran Hermano dejó a todos impactados con la inesperada renuncia de Alexandra “Chama” Méndez.

La participante venezolana decidió abandonar el encierro, y aunque no se despidió de sus compañeros, las lágrimas de Michelle Carvalho y Manuel Napoli dejaron en evidencia lo fuerte que fue su partida.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados del reality fue el conflicto que Chama vivió con Angélica Sepúlveda, quien habría lanzado comentarios que molestaron a la venezolana.

En medio de esta situación, fue Daniela Aránguiz quien salió en defensa de su amiga y no dudó en criticar duramente a Sepúlveda.

Las palabras de Daniela Aránguiz sobre la polémica

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de farándula expresó su preocupación por lo que vio dentro del encierro.

“Voy a hacer este video rapidito porque no soy mucho de hablar de realities. He estado viendo mucho y me tiene como un poco preocupada lo que está pasando con la Chama”, comenzó explicando Aránguiz.

Además, la ex Tierra Brava no escatimó en palabras al señalar el trato que Angélica Sepúlveda le dio a Chama durante el programa.

“Siento que la han agredido con cosas que ella ni siquiera se ha dado cuenta, como por ejemplo que le digan Alex… o sea, la Angélica tratándola casi de prostituta”, comentó Daniela, asegurando que los comentarios de Sepúlveda fueron malintencionados y que los televidentes chilenos entendieron a la perfección lo que quiso decir.

“Es solo un personaje”

A pesar de sus fuertes críticas, Daniela también quiso poner paños fríos al asunto, argumentando que Angélica está cumpliendo un rol dentro del programa.

“Yo sé que la Angélica es un personaje solamente, que está trabajando”, explicó, aclarando que la “Fierecilla de Yungay” actúa dentro del encierro, pero no justifica los ataques que lanzó contra Chama.

Finalmente, Daniela Aránguiz aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje de apoyo a su amiga venezolana, asegurando que, a pesar de las tensiones dentro de “Gran Hermano”, ella está de su lado.

“La quiero mucho, la apoyo, y quiero que ustedes también la apoyen harto porque es una buena mina, es una buena mujer. Aquí me tiene para siempre”, concluyó.