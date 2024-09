Comparte

Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez la protagonista es Fran Maira.

Todo esto, porque en una conversación con Sábelo, Fran habló sobre los motivos de su distanciamiento con Oriana Marzoli, quien era su más cercana en el encierro.

En tanto, sostuvo que todo inició por los conflictos entre la española-venezolana y Austin Palao, con quien Fran tiene un romance.

En concreto, a Marzoli no le gustarían las actitudes que tiene el peruano con quien sería su amiga, por ello se han enfrentado en más de una ocasión.

“En el otro reality que yo hice, me vi en esa faceta más de loca, más sexual, pero aquí siento que mostré mi versión más de adentro, lo que realmente soy yo, como que he cuidado más las cosas”, comenzó diciendo.

Ella se debe haber molestado

Tras ello, habló sobre su vínculo con Oriana “yo sé que ella se debe haber molestado conmigo porque ella no sintió mi respaldo frente a esta situación que pasó con la Pamela. Pero ella también tiene que entender que yo no me voy a meter ahí a pelear, si en realidad no me corresponde”.

En la misma línea, recalcó que ella no sería la culpable de su distancia “tengo súper claro que nuestra relación cambió, pero no por mí, por ella (…) Ella afuera va a ver que yo todo el reality estuve con ella todo el tiempo”.

“Ahora nos alejamos un poco y fue únicamente por ella a mí me dio a entender que vino sola, que va sola, y que lo va a seguir haciendo, aunque me esté pasando a llevar, con un tema que a mí me importa que es Austin”, agregó.

Ella provocó el terremoto entre nosotras

Asimismo, expuso que las formas que utilizó Marzoli no fueron las correctas “si ella hubiese dicho ‘Fran, si a ti te incomoda de verdad esta hue… yo no lo voy a volver hacer, porque te quiero’. Yo claramente hubiera tomado quizás otra postura de ahí en adelante, pero no fue así”.

“Yo te tenía acá y tú me tenías un poco más acá, o me ves más como una amiga del trabajo. Yo no la había así, yo la veía más para afuera”, añadió.

Por último, Fran reconoció que desde su punto de vista fue buena amiga con la chica reality “sé que con ella fui la raja, no dudo de eso (…) con Oriana igual, pero no voy a tirar ninguna de las dos relaciones a la basura por una situación”.

“Con Oriana, depende de ella. Pero ella fue la que provocó el terremoto entre nosotras”, cerró la exGran Hermano.