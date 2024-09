Comparte

Como es sabido, Camila Power se convirtió en la nueva eliminada del reality de Chilevisión “Gran Hermano”.

En tanto, la actriz fue una de las jugadoras más controversiales, puesto que por su actitud en el encierro se ganó el odio y el amor de algunos televidentes.

Bajo ese contexto, en una conversación con Publimetro, la excompetidora reflexionó al respecto y aseguró que no pudo mostrar su personalidad más “lúdica”.

Asimismo, sostuvo que se le juzgó desde una posición muy mal intencionada, ya que era la rival de una de las favoritas, es decir, Michelle Carvalho.

En la misma línea, Camila enfatizó en que no pudo disfrutar de “la casa más famosa del mundo”, puesto que se tomó todo muy en serio.

“Yo me tomé reality demasiado en serio, mucho más que un juego. Desde afuera, ves que ciertas cosas que se sentían como el fin del mundo allá adentro, en verdad no lo son”, explicó.

“Claro, hubo sobre reacciones. Me anduve tomando las cosas a pecho demasiado demasiado rato. Como otras que no, y que creo que me planteé como tenía que plantearme también”, cerró Camila.