Como es sabido, esta semana de forma voluntaria el jugador Íñigo López decidió abandonar “Gran Hermano”.

Esto, porque según sus palabras, prefirió cuidar su salud mental y volver a su vida real.

Bajo ese contexto, él ha concedido varias entrevistas para hablar sobre su paso por “la casa más famosa del mundo” y en conversación con Publimetro se refirió a la participación de Michelle Carvalho.

Cabe recordar que, él joven de 23 años protagonizó varias peleas con la brasileña y en la última, la tildó como “parásito”.

“Ella no lava un plato, ella no hace su cama… Lava su ropa, que es lo único que hace, pero no barre, no limpia los vidrios, no hace nada. Entonces, la llamé parásito como por su poca actividad y su contaminación hacia el juego de conflictos con otros jugadores”, explicó Íñigo al medio mencionado anteriormente.

Tras ello, sostuvo que si bien Michelle no es de su afinidad, pudo aprender mucho de ella en el encierro.

“La verdad, para mí, Michelle no es una persona con la cual yo no podría compartir afuera, o sea, con ella también pasé momentos muy buenos, muy entretenidos, muy chistosos”, detalló.

“Ella es una experta en reality, sabe cómo manejar el juego al revés y al derecho, que es algo que yo también tomé como una esponjita y aprendí de ella. Ella me dio algunos consejos en algún momento”, cerró el exjugador.