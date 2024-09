Comparte

La tensión en el reality Ganar o Servir alcanzó su punto más alto tras la fuerte discusión entre Oriana Marzoli y Pamela Díaz, dos de las figuras más polémicas de la televisión chilena.

El conflicto entre ambas generó gran repercusión, al punto de que Marzoli decidió abandonar temporalmente el encierro, alegando problemas de salud.

Sin embargo, la verdadera razón sería su deseo de alejarse de “La Fiera” tras el violento enfrentamiento.

Una semana después del incidente, Oriana habló en exclusiva con el diario HoyxHoy, donde confesó sentirse profundamente decepcionada por el comportamiento de Pamela Díaz.

“A mí me la vendieron como una Oriana 2.0, pero la verdad es que no está ni cerca”, afirmó la venezolana, sin pelos en la lengua.

La reflexión de Oriana Marzoli sobre Pamela Díaz

Según explicó Marzoli, el enfrentamiento no se originó por celos relacionados con Facundo González, a pesar de que Díaz y él compartieron momentos en Tierra Brava.

“Me da lo mismo que haya estado tres días con él, eso no es importante para mí“, sentenció Oriana, descartando cualquier rivalidad amorosa.

El verdadero problema, según la exparticipante de “Amor a Prueba“, fue la actitud de Pamela hacia ella desde un principio.

“¿Por qué una persona que no me conoce me critica así?“, cuestionó Marzoli, quien ya se había enterado de comentarios negativos hacia ella por parte de Pamela antes de ingresar al reality.

La tensa pelea de las chicas reality

Oriana recordó con detalles la intensa pelea que protagonizó con Pamela Díaz, asegurando que la situación fue mucho más allá de una simple discusión.

“Me empujó y luego me habló a dos centímetros de la cara, gritándome. Eso es intimidación“, afirmó, dejando en claro que sintió una fuerte agresión por parte de “La Fiera”.

Pero la decepción no quedó solo en ese episodio. Para Oriana, Pamela no está a la altura de competir con ella en el reality.

“Es como cuando la gente pide una Oriana y te llega una Pamela. ¡Me sentí estafada!”, exclamó, comparando la situación con los populares memes de lo que se pide en internet y lo que realmente llega.

Oriana no dudó en señalar que las diferencias entre ambas son evidentes. “Ella juega en el equipo de su urbanización, mientras yo juego en la Champions League“, afirmó.

Además, criticó la falta de control emocional de Díaz: “Le falta inteligencia y autocontrol. Es grande de edad y no debería caer en lo que cae“.

Finalmente, Marzoli aseguró que esperaba mucho más de Pamela, a quien consideraba una rival fuerte dentro del juego.

“Pensé que sería una súper antagonista, pero no estuvo a la altura“, cerró Marzoli.