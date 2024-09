Comparte

Sin duda la renuncia inesperada de Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, en “Gran Hermano” no dejó a nadie indiferente.

Uno que quedó muy afectado fue Manuel Napoli, quien estaba enamorado de la venezolana y además, su amigo más cercano.

Bajo ese contexto, se pudo ver como Yuhui Lee, quien también es su amigo, lo alentaba.

“Ahora tienes que compartir más con nosotros”, comenzó diciéndole Yuhui.

“Obvio, solo no puedo estar, o si no me hundo, me muero por dentro. Es difícil, pero lo voy a hacer porque si no estoy mal y no quiero”, le respondió Manuel mientras se limpiaba las lágrimas.

Asimismo, expuso que Chama decidió renunciar, puesto que no quiso aceptar la sanción que le dio el dueño de casa tras su conflicto con Angélica Sepúlveda.

Recordemos que, el fin de semana los jugadores, Manuel y Chama, se enfrentaron fuertemente a Angélica y los tres quedaron en placa de nominación.

“Yo sé que ella está bien y si me quiere de verdad, ahí estará, afuera”, aseguró el italiano.

“Sigue luchando hasta el final”, insistió Yuhui, a lo que agregó “tú ahora solo piensa en ti… es un lindo recuerdo, guárdalo, de verdad la gente te quiere mucho”.