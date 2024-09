Comparte

En medio de una nueva controversia familiar, DJ Méndez ha salido a hablar tras las duras declaraciones de su hija Issis Méndez.

Esta semana, la joven compartió un video en TikTok en el que dejó clara la distancia que mantiene con parte de su familia, generando una ola de comentarios y reacciones.

“Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido. ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo“, declaró Issis, marcando una clara separación con su famoso padre y algunos de sus hermanos.

Las reacciones que provocaron las palabras de Issis

Tras este video, quien no tardó en reaccionar fue Steffi Méndez, la hija mayor del cantante, quien salió en defensa de su padre a través de su cuenta de Instagram.

“Solo yo sé todo lo que has hecho por la familia, que nadie o ninguna mentira te entierre de esta manera, ¡te recontra amamos!“, expresó Steffi, dejando claro el fuerte vínculo que mantiene con DJ Méndez.

Horas más tarde, DJ Méndez utilizó su propia cuenta de Instagram para agradecer el gesto de su hija Steffi y compartir sus sentimientos sobre el complicado momento familiar que están viviendo.

Las palabras de Dj Méndez a la sensible situación

“Mi dolor es más grande que el amor que he entregado mi vida entera“, escribió en una historia, dando cuenta de lo afectado que se encuentra por las palabras de Issis Méndez.

Además, el cantante destacó el apoyo incondicional de Steffi al repostear su mensaje. “Esta niña, ya mujer, me enseñó que la sangre no vale nada si no hay amor. Un amigo te puede amar más que un hermano de sangre“, reflexionó.

Luego agregó: “Nosotros no hablamos, solamente nos miramos y ya sabemos lo que nos está pasando o lo que sentimos. Esta conexión es de otro nivel. Te amo, hija“, concluyó, dejando en evidencia la cercanía y el cariño entre ambos.

La situación ha dejado a muchos fanáticos sorprendidos, ya que DJ Méndez siempre ha mantenido un perfil público muy familiar. Sin embargo, estas tensiones con parte de sus hijos ponen de manifiesto las dificultades que ha enfrentado en su vida personal.

Issis, por su parte, no ha respondido públicamente a las palabras de su padre ni a las declaraciones de Steffi Méndez. Queda por ver si esta disputa familiar continuará escalando o si las aguas volverán a calmarse.