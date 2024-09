Comparte

Recientemente, la hija de DJ Méndez, Issis Méndez, revolucionó las redes sociales con un polémico video.

Todo esto, porque la jovencita subió a su TikTok un registro el cual hace referencia al distanciamiento que tendría con su padre.

“Pero si es tu papá, ¿cómo no vas a poder arreglar las cosas?”, escribió la adolescente y luego, de fondo se escucha la canción Duvet de Boa, específicamente la parte que dice “and you don’t seem to understand”, lo que en español sería “y parece que no entiendes”.

Sin duda esto generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes la cuestionaron y quisieron saber más información sobre el drama con su progenitor.

“Te lleva a la pelu y se te pasa el enojo”, le comentó un usuario, a lo que ella respondió “como dije antes, si supieran…”.

Asimismo, hubo otro que puso “¿por qué ventilan y dan a saber a todos que hay problemas entre ustedes? Resuélvanlo en privado, con esto solo buscan pantalla” y ella dejó en claro que no tiene relación con ellos y que tampoco estaría interesada.

“¡Ay! No saben leer el #, no estoy ni ahí con la ‘pantalla’. Nunca me ha interesado, créeme, no quiero quedar igual que todos ellos. Así que si no sabes callada. Yo no me vinculo con esa familia, mi único hermano ahí es Esai. Yo subo contenido. ¿O acaso me ves diciendo que soy de la familia Méndez? ¡No! Es tema de ver mis redes y ver que no me vinculo”, cerró Issis.