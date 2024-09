Comparte

Con motivo de la obtención ayer del Premio Nacional de Música 2024 por parte del pianista, arreglador y director de orquesta Valentín Trujillo, el 13 emitirá esta noche un programa especial donde Don Francisco entrevistará al músico de 91 años.

Bajo el nombre de “El decálogo del éxito”, el espacio, grabado recientemente para las redes digitales del animador, tendrá a ambos hombres conversando sobre sus casi cinco décadas de trabajo juntos en “Sábados gigantes”.

“Creo que en mí se representan los músicos de la música popular, que –salvo Margot Loyola y Vicente Bianchi- no han sido nunca premiados, y cuando más del 90% de la música que se escucha en este país es popular”, afirmará Valentín en el programa sobre su premio.

Además, aprovechará el espacio para reflexionar en torno a su carrera. “Recorro mis 91 años y meses que tengo y me doy cuenta de que he hecho un camino que yo mismo me tracé, y le apunté a lo que yo me dediqué con tanta pasión y dedicación. Agradezco las oportunidades que me dio mucha gente, estoy frente a uno, y jamás pensé acompañar a un solo artista por tantos años”, indicará.

Por su parte, Don Francisco destacará que el pianista lo ha acompañado por casi toda su carrera. “A propósito del reciente y merecido Premio Nacional de Música otorgado al querido maestro Valentín, el canal ha querido compartir esta entretenida conversación donde el maestro nos entrega sus claves para alcanzar el éxito y los sueños que todos tenemos en la vida. Como siempre digo, en ‘Sábados gigantes’ Valentín pudo hacer un imposible: poner música a mis palabras. Pero también le ha puesto música a la vida de todos quienes hemos disfrutado de su talento y humanidad por tantas décadas”, afirma el animador.

Especial Valentín Trujillo, esta noche después de “Teletrece central” por las pantallas del 13 y sus plataformas digitales. Inmediatamente después se emitirá un nuevo capítulo de “De tú a tú”.