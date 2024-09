Comparte

El delantero chileno Alexis Sánchez vuelve a ser tema de conversación, esta vez por unos mensajes enviados a Carla Ballero hace varios años. Aunque el futbolista siempre ha intentado mantener su vida privada alejada de los medios, estas revelaciones lo han vuelto a poner en el foco de los comentarios.

En su rol como panelista del programa “Sígueme” de TV+, Carla Ballero confesó recientemente que el jugador del Udinese la contactó a través de las redes sociales en el pasado. Según indicó, Sánchez le habría enviado varios mensajes a través de Facebook Messenger. “En esa época existía Facebook y te escribían por Messenger. Y él me escribía. Me escribió varias veces, pero imagino que me escribió como le debe haber escrito a muchas otras mujeres…”, comentó la ex integrante de Morandé con Compañía.

A pesar de la insistencia del tocopillano, Ballero dejó claro que no le interesaba continuar con la conversación. “Yo no estaba ni ahí”, afirmó, explicando que nunca le dio señales a Sánchez de estar interesada en algo más que una conversación casual. “Toda la buena onda, pero yo nunca daba señales equívocas. No me gustaba, no estaba ni ahí”, subrayó.

Recientes menciones

Este no es el único incidente en el que el nombre de Alexis Sánchez ha salido a la luz en el ámbito amoroso. Hace pocos días, Michelle Carvalho, ex pareja del futbolista y actual participante del programa Gran Hermano, recordó su relación con Sánchez. Durante el encierro, Carvalho compartió detalles sobre su vínculo con el delantero chileno, reviviendo otra etapa de su vida privada.

Estas revelaciones continúan mostrando el interés del público en la vida personal de Sánchez, a pesar de sus intentos por mantenerla alejada del foco mediático.