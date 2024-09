Comparte

Esta semana, el exfutbolista Luis Jiménez confirmó su divorcio definitiva de Coté López, luego de 18 años de relación. En enero de este año, ambos firmaron el cese de convivencia, lo que permitirá que su separación oficial se concrete en febrero de 2024.

Durante un evento reciente, Jiménez habló abiertamente sobre el fin de su matrimonio y el impacto que ha tenido en su vida familiar. “Es triste, es duro, pero nos queremos mucho. Fueron 18 años juntos, tenemos una hermosa familia. Hoy, nuestros caminos se separan, pero siempre seremos una familia”, expresó el exfutbolista en la alfombra roja del Circo Pastelito y Tachuela Chico, en conversación con Página 7.

Luis Jiménez y su divorcio con Coté López

A pesar de la tristeza que implica el dovircio, Luis Jiménez destacó el buen vínculo que mantiene con María José “Coté” López, con quien tiene cuatro hijos. “Para mí lo más importante es que sé que cuando yo no estoy en casa, mis hijos están con Coté, que es una tremenda mamá, y ella siente lo mismo cuando están conmigo. Así que la verdad es que estoy tranquilo”, afirmó el exdeportista.

También aclaró que, aunque sus caminos se han separado, su prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijos y la armonía familiar.

“No tengo ninguna intención de tener una relación”

En medio del proceso de separación, surgieron rumores en redes sociales que vinculaban a Jiménez con una mujer, luego de que se publicara una foto donde se le veía almorzando en su compañía. Frente a estas especulaciones, Jiménez fue enfático: “Los rumores me dan lo mismo, pero sí crea malestar cuando es demasiado, sobre todo cuando no hay nada de cierto”, señaló.

El exfutbolista explicó que su vida pública lo ha expuesto a este tipo de situaciones, pero aclaró que no tiene intención de iniciar una nueva relación en este momento. “Me puedo tomar un café con una mujer y no quiere decir que tenga una relación. Es súper fácil hacer noticia de algo que no es. Pero bueno, es parte de, he vivido toda la vida con esto, lo tengo aceptado. Pero mis hijas no, mi familia no, por eso me molesta”, explicó.

Finalmente, Jiménez afirmó estar completamente enfocado en su familia y negocios, sin planes de involucrarse sentimentalmente. “Estoy separado y no tengo ninguna intención de tener una relación hoy”, aseguró.