Comparte

La exitosa gira de Luis Miguel continúa, pero lo que realmente ha sorprendido es la noticia sobre su vida personal. Durante uno de sus recientes encuentros con fanáticos, El Sol fue visto con lo que parecía ser un anillo de matrimonio, lo que desató rumores sobre una posible boda con Paloma Cuevas. Ahora, su amigo cercano Rafael Herrerías ha confirmado que la boda sí se realizó.

Confirmación del enlace

El empresario Rafael Herrerías, amigo del cantante, confirmó en un evento que efectivamente hubo boda. “Sí, claro [me invitaron a la boda]”, declaró Herrerías cuando le preguntaron sobre el enlace entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, ex esposa del mejor amigo del cantante. Aunque recibió la invitación, no asistió al evento debido a su alto costo y a compromisos familiares: “Sí [recibí la invitación], pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá [de Marsella]; no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa”, explicó.

Herrerías también contó que felicitó a Luis Miguel por su matrimonio, pero negó que la pareja tenga planes de formar una nueva familia: “No creo que [tengan hijos juntos]. Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades”, comentó.

Misterio sobre la luna de miel

Respecto a la luna de miel, Herrerías señaló que no tiene información: “[Luis Miguel] está trabajando; no sé decir”, respondió. A pesar de su amistad, el empresario confesó que lleva semanas sin hablar con el cantante: “Tengo tres o más de cuatro semanas de no hablar con él”.

Herrerías, quien fue administrador de la Plaza de Toros de la Ciudad de México, destacó que la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas parece estar en un buen momento. “Es una gran mujer, a final de cuentas. Él la aprovecha. Que bueno que estén contentos, que estén bien”, concluyó.