Un episodio dentro de la casa de Gran Hermano generó gran malestar entre los televidentes que siguen el reality en vivo. Durante la noche del sábado, Manuel Napoli decidió cortarle el pelo a Yuhui Lee, lo que provocó una serie de críticas en redes sociales por las consecuencias que tuvo para el participante.

El incidente en la casa

Manuel, junto a algunos de sus compañeros, improvisó una peluquería en la casa, lo que inicialmente parecía una actividad lúdica. Sin embargo, Yuhui, visiblemente preocupado, le pedía insistentemente a Manuel que no le cortara demasiado. “No mucho, no mucho, no tan cortito”, solicitaba el cocinero. A pesar de la petición, Manuel utilizó la máquina sin mucha precisión, lo que dejó a Yuhui insatisfecho con el resultado.

Al ver su nuevo aspecto en el espejo, Yuhui exclamó: “Ya cagué”, lo que reflejaba su descontento con el corte. A pesar de los intentos de algunos de sus compañeros por arreglar el desastroso peinado, la situación no mejoró. Mientras tanto, Waldo, otro de los participantes, se distanció de la actividad y criticó lo sucedido: “Yo no voy a ser parte de esta maldad (…) Son malos, mira la cagá que le hicieron”. Finalmente, Yuhui optó por raparse la cabeza, lo que generó aún más incomodidad en la casa.

🔴 MANUEL DEBE SER EXPULSADO: Se pasó no solo 3 pueblos, sino que la Cordillera completa al córtale el pelo a Yuhui en contra de su voluntad. Quedó todo rapado hueón… 🤦‍♂️🤬 #GranHermanoCHV.



Este tipo de conductas en TV no están permitidas hace mucho rato. A Viñuela en 2020 Mega… pic.twitter.com/97p3aVFzaB — Alee (@SoyAleeOrtiz) September 8, 2024

Reacciones de los televidentes y redes sociales

La escena no solo incomodó a los concursantes dentro de la casa, sino que también causó un aluvión de comentarios negativos en redes sociales. Muchos usuarios criticaron a Manuel por su conducta, calificándola como inapropiada y exigiendo su expulsión del reality. Entre los comentarios se leía: “Manuel debe ser expulsado. Se pasó no solo 3 pueblos, sino que la cordillera completa al cortarle el pelo a Yuhui en contra de su voluntad (…) Este tipo de conductas en TV no están permitidas hace mucho rato”.

Otros señalaron que este comportamiento de Manuel no era un hecho aislado: “Manuel siempre con sus antibromas, siempre se le pasa la mano con Yuhui y la gente dice que son amigos”. La indignación en redes llegó a tal punto que algunos incluso pidieron que el canal CHV tomara medidas similares a las que adoptó Mega en el caso de José Miguel Viñuela en 2020.

Esto es violento y no hay diferencia entre una escena y la otra.

Viñuela perdió la pega, espero expulsen al enfermo de Manuel y de pasadita lo sancionen monetariamente.#GranhermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/npK0XztYCJ — Danni Cuicui 🏹🍮 (@Danni_cuicui) September 8, 2024

Opiniones de los panelistas del reality

El incidente también provocó reacciones en el ámbito televisivo. Claudio Michaux, conductor del react de Gran Hermano, expresó su desconcierto ante la situación: “Podrá ser muy psycho, agresivo, obsesivo, claramente manipulador, PERO CORTARLE EL PELO A YUHUI? No”, escribió. Por su parte, el panelista Michael Roldán también criticó fuertemente a Manuel: “NO HABLARÉ DE BROMA, PORQUE NO ES UNA BROMA. La bondad y el no DECIR NO de Yuhui no puede ser aval de esto. Muy mal”.

La controversia sigue creciendo mientras los televidentes esperan ver qué medidas tomará el programa ante esta situación y si Manuel será sancionado por su comportamiento.