Comparte

Jennifer Galvarini, conocida popularmente como la “Pincoya sin glamour“, sigue sorprendiendo a sus seguidores con sus recientes transformaciones estéticas.

La exfinalista de “Gran Hermano” y actual figura en redes sociales ha compartido un nuevo procedimiento que se realizó en su rostro, manteniendo a todos pendientes de su evolución.

La oriunda de Chiloé alcanzó gran popularidad durante su paso por la casa de “Gran Hermano”, donde logró quedarse con el tercer lugar gracias al apoyo del público.

Luego, continuó en televisión con su participación en el programa de cocina “Top Chef Vip” de CHV. Sin embargo, en esta ocasión, la noticia no tiene que ver con la pantalla chica, sino con un nuevo retoque estético que decidió realizarse.

El retoque de Pincoya

A través de su cuenta de Instagram, Pincoya compartió detalles de su reciente intervención estética.

La influencer de 48 años confesó que se sometió a una lipopapada, un procedimiento diseñado para eliminar el exceso de grasa en el cuello y así rejuvenecer el rostro.

Con su característico humor, la Pincoya bromeó con la situación diciendo: “Me veo media inflamada porque me hice un merequetengue en el cogote”.

En los videos publicados en la plataforma, se la pudo ver usando un parche en la cabeza, parte del proceso postoperatorio.

Además, explicó que este procedimiento fue realizado en un centro de estética especializado en tratamientos faciales, y que ahora deberá someterse a drenajes linfáticos como parte de su recuperación.

Cinco sesiones para un nuevo look

Pincoya también compartió que el proceso no ha sido doloroso hasta ahora, aunque sí bromeó sobre lo incómodo que puede ser.

“No sé si es bueno o no, pero me tendré que aguantar. No duele, son cinco sesiones”, dijo, dejando claro que está dispuesta a seguir adelante con su tratamiento estético.

Los seguidores de la exfinalista de “Gran Hermano” han estado muy atentos a su evolución, ya que Jennifer ha registrado cada paso en sus redes sociales.

No es la primera vez que Pincoya opta por realizarse un retoque estético, y seguramente no será la última.