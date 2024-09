Comparte

En el reciente episodio del programa “¿Ganar o Servir?”, las emociones estuvieron a flor de piel cuando Gala Caldirola y Javiera Acevedo fueron llamadas al estrado para aclarar su relación con el futbolista Mauricio Isla.

La conversación, cargada de tensión, puso sobre la mesa los rumores que han circulado sobre la supuesta infidelidad del ex seleccionado chileno.

Todo comenzó cuando Karla Constant, la anfitriona del Cabildo abierto, les preguntó a ambas sobre su vínculo en común con Isla.

Mientras los espectadores contenían el aliento, Gala tomó la palabra y fue contundente al aclarar la situación.

La férrea defensa de Gala Caldirola

“Lo que pasó con ella no me importa porque yo ya no estaba con él, y qué bueno que conozca mujeres tan simpáticas como ella”, dijo la española, refiriéndose a Javiera.

Javiera Acevedo, por su parte, se encargó de bajar el tono al explicar que su relación con el futbolista fue breve y sin formalidad.

Aseguró que, aunque viajaron juntos a México, no hubo nada serio entre ellos. Sin embargo, las dudas siguieron en el aire cuando Botota, una de las participantes del programa, lanzó una pregunta que todos esperaban: “¿Estás segura de que Javiera no fue amante de tu ex?”.

La respuesta de Gala Caldirola fue clara y directa, defendiendo la fidelidad de Isla: “Pondría las manos al fuego de que él nunca me fue infiel”.

Con estas palabras, la influencer cerró la puerta a cualquier especulación sobre una traición en su relación con el futbolista.

Pero eso no fue todo. A las dos participantes también se les preguntó sobre el otro hombre que tienen en común: Rai, una figura que ha causado curiosidad entre los seguidores del programa.

Mientras que Javiera describió su conexión con él como un simple “touch and go”, aclaró que actualmente mantienen solo una amistad.