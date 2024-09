Comparte

Sin duda uno de los romances más criticados en “Gran Hermano” fue el de Camila Power y Sebastián Ramírez.

Todo esto, porque el chico reality ha sido catalogado como “violento” y ella es reconocida por ser “feminista”.

Bajo ese contexto, ahora que ella está afuera del encierro, ha dejado en claro que su amorío con él fue un “error”.

Frente a ello, Ramírez le contestó en sus historias de Instagram y comentó que ella se estaría haciendo la “víctima”.

“Yo que te agarré cariño. ¡Me porté excelente! Maldad pura. Todos se cuelgan… qué terrible. Y yo le tenía buena a la mina hue…, fui bacán con ella”, agregó Ramírez.

Ahora, Camila participó como invitada en “Fuera de la casa” y aclaró que no ha visto a Sebastián tras dejar el encierro y reveló que habría recibido un llamado de su parte.

“¡Se pasan para inventar hue…. No ha pasado nada, no lo he visto. Recibí un llamado eso sí”, detalló Power.

Finalmente, la exjugadora repasó lo que le dijo el polémico chico reality “número desconocido, ahora como me están llamando a cosas, contesto todo y contesté. Fue la historia multiplicada por 1.000. No era un diálogo y cuando no se puede dialogar, chao no más”.