Como es sabido, Angélica Sepúlveda abandonó de forma voluntaria el reality “Gran Hermano” tras protagonizar un fuerte conflicto con dos compañeros.

Bajo ese contexto, la chica reality ha dado varias entrevistas y en una conversación con Página 7 recordó que aún no ha recibido disculpas de su tenso conflicto con Fran Undurraga en “Tierra Brava”.

“Fue una humillación tremenda que alguien te tire caca y que, hasta el día de hoy, no he tenido las disculpas del canal, ni las de ella”, aseguró Angélica.

Recordemos que, ella renunció luego de que Fran le tirara una pala llena de excremento en los establos.

Frente a ello, desde Zona de Estrellas se contactaron con Undurraga y comentó que ya ofreció disculpas.

“Ofrecí disculpas en el cara a cara, a ella y a todos mis compañeros. Angélica no estaba”, afirmó.

Asimismo, expuso que Angélica también debería pedirle disculpas por sus dichos en su contra.

“Tampoco ofreció disculpas por decirme ‘mara… de mier…’, ‘put… barata’, tirar sillas en la cocina, donde yo estaba, y epítetos que obvio no transmitieron por el canal”, añadió.

“Además, de decir tremenda mentira sobre mi trato con los animales. Siempre me he caracterizado por cuidarlos, apoyar fundaciones e incluso no como carne”, cerró Undurraga.