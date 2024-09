Comparte

Recientemente, confirmaron a la actriz Catalina Pulido como la nueva participante del reality de Canal 13 llamado “Palabra de honor”.

Todo esto, en medio del programa en vivo “Hay que decirlo!”, donde aseguró que estaría muy entusiasmada por este nuevo desafío.

“No sé en qué creé cresta me metí, pero me estoy poniendo a prueba”, comenzó diciendo.

Tras ello, recalcó que esto es algo completamente distinto a todo lo que ha hecho en televisión.

“Es un escenario tan desconocido que no sé cómo voy a actuar, si me vuelvo loca, me vuelvo loca nomás”, expresó.

Bajo ese contexto, contó en el panel que a ella siempre le ha gustado la “milicia”, por lo que no cree que le complicarán los tratos “militares” en el encierro.

Asimismo, expuso que entrará a la competencia comprometida, ya que tiene una relación de 8 años.

Finalmente, sostuvo que no tiene mucha paciencia con la gente “floja”, por lo que podría tener problemas con sus próximos compañeros.