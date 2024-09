Comparte

El exponente del género urbano, El Oriental10, acaba de estrenar el videoclip de “BAN2LERA” junto al artista chileno, Ben Bulgari; pieza audiovisual grabada en Norteamérica, en pleno Paseo de la Fama en Hollywood, Estados Unidos. Un hito histórico para el espectáculo nacional.

El proyecto musical creado por El Oriental10 junto a uno de los fundadores de la Coordinadora Social Shishigang, explora el ritmo del reggaetón en un beats de perreo puro “Fuera de Radar”.

“En esta ocasión, la idea se me ocurrió aquí en mi estudio, en mi casa. Soy bueno para ver series en Netflix y me tiré una maratónica con una serie sueca, ‘Snabba Cash’. De ahí nace todo”, comienza señalando el chileno desde Los Angeles, EE.UU.

Explica: “La idea me viene después de ver esta serie, que trata de una mina que viene de un barrio en Suecia. En la serie también muestran un poco de la mafia; De cómo ella trata de salir del barrio, pero es difícil y esas cosas… Lo típico jajaja. Bueno, yo traté de adaptarlo un poco más a mí; De dónde vengo ¿cachay? De lo que he visto y vivido. Entonces, me centré en contar una historia de una chica que viene de barrio. De una ‘Ban2lera’, que usa a su favor su belleza”.

Tras la idea creativa y grabación del sencillo, ambos artistas tomaron la decisión de plasmar este viaje de desapego e independencia en un “sueño americano”: Grabar el videoclip de la canción -nada más ni nada menos- que en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Estados Unidos, por lo que Ben Bulgari tomó sus maletas y viajó desde el lago Rapel hasta Los Angeles (EE.UU.) para reencontrase con su amigo y crear esta obra artística y otras sorpresas.

“Bueno, el Ben es como mi hermano mayor. Siempre me está dando concejos. Intercambiamos ideas y antes de mostrarle esta idea le comenté de que empezaría un EP sólo de reggaetón, y de una me dijo que sí. Que sólo le mandara una idea y rompíamos”, asevera el cantante oriundo de Concepción, Chile.

Añade: “Este viaje, al igual que otros, tuvo mucha risa jajaja. De hecho, un día un perro casi muerde al Ben y para que no lo agarrara el perro, mi amigo tuvo que tirarse a la piscina con celu y todo jajaja. Ahora me rio, pero en su momento quedamos todos pa’ la cagá”.

Pero, ¿por qué grabar el videoclip de la canción en el Paseo de la Fama? Hay algunos chilenos destacados allí con sus estrellas, tal como, “Don Francisco” y “Lucho Gatica”. Pero ustedes son los primeros chilenos en grabar un videoclip en dicho lugar, algo súper noticioso…Háblanos de esto.

“Decidimos grabar en el paseo, porque es algo muy de aquí LA. Es icónico lleno de energía. Incluso llega a ser un poco motivacional de cierta forma para que quien lo vea sepa que puede hacerlo. Se puede”, concluye el intérprete de “Sin Gravedad”.

Por su parte, Ben Bulgari detalla y adelanta que durante su más reciente viaje a Los Angeles, grabó dos videos junto a El Oriental10: Uno en el Paseo de la Fama y otro en Las Vegas.

“La idea fue mi viaje a Los Ángeles para poder grabar los videos de las 2 colaboraciones que hicimos con El Oriental. Siempre fue pensado en hacer los videos allá. Un mes antes hicimos las 2 canciones y agendamos el viaje junto a Daniel Copano de VPL Entertainment… Fue en familia, desde el año 2019 que generamos instancias junto a Daniel Copano en Los Ángeles. Queríamos un lugar icónico de dicha ciudad, ya que antes había grabado videos en el L.A. River y el tema ‘Desafío’ estaba planificado para grabarse en Las Vegas”, explica el icónico miembro de los “Shishigang”.

“Siempre quisimos grabar allá por todo lo que genera el Paseo de la Fama al ser un destino mundial”, cerró.

El Paseo de la Fama de Hollywood (en inglés “Hollywood Walk of Fame”) es una acera que se extiende entre Hollywood Boulevard y Vine Street, en Hollywood, California, Estados Unidos.

En dicho suelo, destacan más de 2000 estrellas de cinco puntas, donde la Cámara de Comercio de Hollywood homenajea a la industria del cine o series, el teatro, la música y la radio.

“Hollywood Walk of Fame” fue creado en 1958 por el artista californiano, Oliver Weismuller para honrar a las celebridades entregándoles una estrella en función de sus logros en las películas, el teatro, la radio, la televisión y la música. Décadas más tarde, en 1978, la ciudad de Los Ángeles declaró el Paseo de la Fama como un “Bien Cultural e Histórico”.