Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez el protagonista es Pancho Rodríguez.

Todo esto, porque luego de que el jugador se mostrara interesado por Faloon Larraguibel, ahora habló con Facundo González sobre su actitud.

En concreto, Pancho sostuvo que no le caería muy bien, ya que tiene un carácter muy negativo.

“Qué pesada que es Faloon, brother. ¡Insoportable!”, comenzó diciendo Pancho, a lo que Facundo agregó “tiene un carácter…”.

“Se cree, pero no sé qué hue…. Si yo hubiese sabido, te juro que eso de la capitanía, olvídate (…) Mateucci me había dicho ‘no, no, no’. Es tan negativa, todo lo ve mal”, sostuvo.

Asimismo, Pancho agregó “yo no sé si querrá llamar la atención o qué, pero cuando yo estaba jugando al golf en las dos primeras, empezó ‘no, viste, tenía que ir la Botota, para qué fue Pancho’”.

En la misma línea, recalcó que Faloon tendría “mala vibra” y precisó “la encuentro linda, todo lo que quieras, pero tiene una actitud tan… Yo soy anti esa hue… Yo soy ‘lo haces mal, dale con todo’. Es muy negativa”.

Frente a ello, Facu le consultó si es que había conversado con Faloon sobre su forma de ser y él dijo que no, puesto que es muy “cerrada”.

“Yo por eso he chocado con ella, o sea, me cae bien y todo, de put… madre, pero se raya así a veces y te tira para abajo”, añadió el argentino.

“Siente que ya, porque es capitana como que se cree superior”, le contestó Pancho.

Finalmente, se unió Luis Mateucci a la conversación y compartió los dichos de sus compañeros y comparó a la exchica Yingo con Pangal Andrade.

“Se cree buena, pero está muy por debajo de la Dani y de la Oriana. Un poquito más de humildad, desde que entrena con Pangal, para mí es el Pangal en mujer. No sabe perder, cero humildad. Eso no es un capitán”, cerró Mateucci.