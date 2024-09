Comparte

MORAT, la banda de pop/rock en español más grande del mundo, lanza su nueva canción con la que siguen dando pistas de lo que será su nuevo proyecto.

“Por Si No Te Vuelvo a Ver” está llena de energía, es vibrante y repleta de brillos armónicos y habla de ese amor de verano que sabes que dura lo que duran las vacaciones y lo tienes que dar todo antes de que cada uno emprenda el camino de vuelta. Vivir el presente y no obviar oportunidades por miedo a perderlas.

La canción trata de aprovechar y disfrutar el momento, como ese verano en una playa de Andalucía que no quieres que acabe y en el que te enamoras de esa persona con la que vas a estar solo unos meses. Lo importante no es reprimirte para no sufrir cuando ese idilio acabe, si no crear recuerdos y vivencias que si durarán para siempre en tu mente y que formarán parte de ti.

Esta nueva canción de MORAT rescata la esencia de los himnos de estadio característicos de las bandas de rock ochenteras. Así es como MORAT evoluciona, llevando su música a otro nivel, al nivel de las bandas que tocan instrumentos en directo, sin perder la esencia tan característica del grupo y sus inigualables “oohs”. Los colombianos han conseguido un sonido único que ninguna otra banda se ha atrevido a hacer hoy en día.

La nueva propuesta de MORAT llega para enganchar a un público de varias generaciones y llevarle, por todo el mundo, a disfrutar escuchando sus canciones en estadios llenos.

La canción viene acompañada de un videoclip espectacular grabado en sistema analógico en el que vemos a los integrantes de MORAT disfrutando en una fiesta interminable en una villa de playa rodeados de personajes muy bizarros al más puro estilo de David Lynch.