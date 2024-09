Comparte

Camila Andrade, la más reciente eliminada de “Gran Hermano”, ha dejado atrás el encierro del programa para regresar a los brazos de su gran amor, Francisco Kaminski.

El esperado reencuentro entre la pareja fue tema de conversación durante su paso por el panel del reality, donde fue entrevistada por Diana Bolocco, generando especulaciones por la ausencia del exesposo de Carla Jara en el estudio.

Durante la entrevista, Bolocco se mostró sorprendida de que Kaminski no hubiera estado presente para recibir a Camila, una pregunta que pareció desconcertar a la exreina de belleza.

Con elegancia, Andrade explicó que prefería que el reencuentro con su pareja fuera un momento más personal.

“Porque yo prefiero que el reencuentro sea más íntimo“, respondió la exintegrante de “Gran Hermano”, dejando entrever que la exposición mediática no siempre es lo ideal en su relación.

A pesar de la insistencia de Bolocco, quien comentó que quizás a Kaminski le resultaba incómoda la exposición pública, Andrade fue clara en su postura.

“No sé si era tan necesaria. Mi relación no se valida por un programa de televisión, menos el reencuentro que tenga con él. No me pareció“, añadió la conductora, dando a entender que su vínculo con Kaminski es mucho más fuerte que cualquier comentario mediático.

El reencuentro de Camila Andrade y Francisco Kaminski

Y tal como lo prometió, el reencuentro íntimo de Camila y Francisco se materializó, pero no pasó mucho tiempo antes de que la pareja compartiera un pedacito de ese momento con sus seguidores en redes sociales.

Andrade subió una foto en su Instagram donde se la puede ver besando apasionadamente a Kaminski, sellando así el amor que, según sus propias palabras, fue vital durante su tiempo en “Gran Hermano“.

“Gracias, fuiste muy importante en todo este proceso, mi amor“, escribió la rubia en su publicación, emocionando a sus fanáticos y dejando claro que, aunque las cámaras del reality ya no la siguen, su vida amorosa sigue siendo un espectáculo digno de admirar.

El exmarido de Carla Jara también compartió la misma imagen en su cuenta de Instagram, respondiendo con emotivas palabras a su pareja.

Aquí puedes ver la imagen que compartieron: