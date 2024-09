Comparte

En una reciente entrevista, Angélica Sepúlveda, conocida como la “fierecilla de Yungay”, recordó la intensa discusión que protagonizó con Alexandra ‘Chama’ Méndez y Manuel durante su participación en Gran Hermano. La pelea, que fue uno de los detonantes de su renuncia al reality, no se mostró en su totalidad en televisión, pero marcó un punto crítico en su paso por el programa.

La disputa, que duró cerca de 20 minutos, comenzó por un plato en mal estado que Angélica había dejado en el dormitorio.

En conversación con “La Nuestra”, la ex participante reveló que la situación la llevó a presentar su renuncia inmediatamente. “Fui al confesionario a ofrecer mi renuncia de inmediato y también a criticar a Gran Hermano. Ese día dejaron que a mí me humillaran, me discriminaran”, señaló, visiblemente afectada al recordar el momento.

Angélica Sepúlveda trató de “doble moral” a Chama y Manuel

Aunque la pelea fue uno de los momentos más tensos dentro de la casa, Angélica confesó que, con el tiempo, ha reflexionado sobre cómo manejó la situación. “Tal vez yo, que ya sé cómo funciona, debí haber dicho ‘ok, suficiente. No hueveo más con ustedes’, pero estaba caliente en ese momento”, admitió, reconociendo que no debió seguir con la discusión.

A pesar de haber aprendido a lidiar con situaciones difíciles en el ámbito de los realities, la tensión de aquel momento la llevó al límite. La pelea fue uno de los factores que influyó en su decisión de abandonar el programa.

Además de la discusión verbal, Angélica también denunció agresiones físicas. A través de sus historias en Instagram, aseguró que Alexandra Méndez la agredió, lo que le causó lesiones que requirieron atención médica. “Tuvieron que inyectarme corticoides por las lesiones”, afirmó. Asimismo, mencionó que Manuel la amenazó en repetidas ocasiones, e incluso estuvo a punto de golpearla.

“Hoy son la pareja romántica que vende una doble moral frente a las cámaras”, acusó.