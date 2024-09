Comparte

Recientemente, el deportista y chico reality, Pangal Andrade, preocupó a sus seguidores en las redes sociales.

Todo esto, porque el finalista de “¿Ganar o servir?” subió un video haciendo kitesurf en Brasil, donde se ve que se azotó contra el mar y se golpeó fuertemente.

En tanto, en “Hay que decirlo!” entregó detalles sobre el accidente y recalcó que estaría bien y que ya lo vieron especialistas.

“Me pasa por no usar casco”, comenzó diciendo.

Tras ello, bromeó y sostuvo que esta nueva complicación es parte de la edad “el achaque de los cuarenta, estoy lesionándome por todas partes”.

Asimismo, entregó detalles de su lesión “caí con todo el oído izquierdo y me preocupé (…) me salió sangre de la oreja y me cagué de miedo, me entró agua al tímpano”.

Finalmente, volvió a recalcar que estaría bien y que son accidentes que no le sorprenden, puesto que es amante de los deportes extremos.