La relación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini ha estado bajo los focos desde el inicio, con varios momentos de tensión, sobre todo debido a los conflictos públicos entre la diputada y la exesposa del “Mago”, Daniela Aránguiz.

Sin embargo, parece que el amor entre Valdivia y Orsini ha superado las pruebas, y ahora ambos se muestran más unidos que nunca en redes sociales.

Recientemente, Maite Orsini dio que hablar en Instagram al compartir una historia en la que destacaba un “romántico gesto” de su pareja.

El exfutbolista de la selección chilena preparó un aperitivo mientras Orsini cocinaba el almuerzo.

Pero lo que debía ser un momento tierno rápidamente se convirtió en objeto de burlas en las redes sociales.

El “romántico” aperitivo de Jorge Valdivia

En la imagen subida por Orsini, se podía ver un bowl lleno de curiosos ingredientes: maní japonés, mini chorizos, pistachos y chocolate.

“Cuando le encargo el aperitivo mientras yo cocino el almuerzo…“, escribió la parlamentaria junto a la foto, orgullosa del aporte de su pareja.

Lo que podría haber sido una muestra de afecto no pasó desapercibido para los usuarios de redes, quienes no tardaron en reaccionar y, como es costumbre, trollear a Jorge Valdivia por su particular elección culinaria.

