Como es sabido, Miguel “Negro” Piñera será parte del nuevo reality de Canal 13 llamado “Palabra de honor”.

Bajo ese contexto, recientemente en el espacio “Sin Editar” habló con Pamela Díaz sobre este nuevo desafío y aseguró que estaría bastante preocupado.

Esto, porque el programa será de temática “militar” y deberá tener disciplina, algo que le costaría mucho.

“La verdad estoy preocupado, yo sé que en Canal 13 me van a cuidar, tengo grandes amigos y les pedí por favor que me cuidaran. Yo voy a hacer todo lo posible, me la voy a jugar”, detalló.

Asimismo, sostuvo que no está interesado en tener conflictos en el encierro, sino que más bien quiere disfrutar con sus compañeros.

“Yo me voy a llevar bien con todos, no voy a pelear con nadie. Si me webean mucho me voy nomás, cómo voy a estar peleando a los 70 años”, explicó.

Tras ello, el Negro recordó que Pamela peleó con Oriana Marzoli en “¿Ganar o servir?” y le dijo “te peleaste con esa española. La española su puro tono de voz es para estrangularla. ¿Va a estar en el reality?”.

Frente a ello, la “fiera” le dijo que sí y él aprovechó de bromear y enviarle un mensaje a la chica reality “chucha española, a mí ni me hables. No, es broma”.