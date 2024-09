Comparte

Sin duda la participación de Cami Andrade en “Gran Hermano” fue bastante buena, por lo que se ganó el cariño del público.

Bajo ese contexto, Daniela Aránguiz en “Sígueme” de TV+ sostuvo que Andrade habría sido “pauteada” en el reality.

“Todas las mañanas la meten a una sala privada especial; y antes de que se vaya a acostar, también, para ser 100% pauteada, le dicen todo lo que tiene que hacer”, aseguró.

Asimismo, aseguró “incluso, en las fiestas, a Camila Andrade se le exigió no tomar más alcohol para que no se vaya de boca suelta”.

Es imposible

Frente a ello, en conversación con Página 7, Camila desmintió todo y recalcó que desde la producción no los dejan saber nada del exterior.

“Me da lo mismo quién lo haya dicho, pero yendo al hecho puntual, es imposible, lo confirmo. No ves a las personas de producción, es imposible que me pautearan”, comenzó diciendo.

Mi participación fue muy buena

“No entiendo por qué lo dijeron, quizás porque mi participación fue muy buena y nadie esperó que yo recibiera tanto cariño y amor de vuelta”, expresó.

En la misma línea, comentó que si hubiese sido un “personaje” habría sido muy complicado mantenerlo durante tantos días.

“La gente me aprendió a conocer, pues yo no fui pauteada; nadie, creo yo, asume un rol de personaje 24/7 durante meses, yo no podría hacer algo así, se te cae en algún momento el personaje”, detalló.

“Siento que por mucho que tú fueras pauteado, es inviable hacer algo así, no me imagino haciendo algo así”, hizo hincapié.

“Rechazo absolutamente a quien diga algo así; que vaya y lo demuestre, lo digo de verdad, fehacientemente sé que la producción es súper estricta en ese tipo de cosas. Es imposible que te den algún tipo de información, tanto de lo que está pasando adentro como del mundo exterior”, cerró Andrade.