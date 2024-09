Comparte

Un inesperado y divertido momento se vivió la mañana de este lunes en el matinal Buenos Días a Todos, cuando Eduardo Fuentes lanzó una clara indirecta a José Miguel Viñuela que sorprendió a todos en el set.

Mientras hablaban del príncipe Harry y compartían algunos comentarios ligeros, el animador del matinal decidió ponerse creativo y revivir uno de los momentos más polémicos de la televisión chilena.

Todo comenzó con un sketch improvisado en el que Fuentes fingió estar leyendo el diario de vida de su compañera María Luisa Godoy.

La inesperada broma de Eduardo Fuentes

“Querido diario… me encantaría que mi ex se pareciera al duque, aunque públicamente debo decir que no me gusta tanto…“, leyó, mientras Godoy, entre risas, le pedía que parara.

Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. En medio de las risas, Fuentes no pudo evitar añadir una afilada referencia a Viñuela, quien mantuvo una relación con Godoy entre 2006 y 2010.

“Pero le gusta cortarle el pelo a los camarógrafos“, lanzó el animador, desatando carcajadas en el estudio.

La referencia al polémico episodio de Viñuela

El comentario de Eduardo Fuentes hizo alusión directa al controvertido momento que protagonizó José Miguel Viñuela en 2020, cuando, durante una emisión en vivo de Mucho Gusto, decidió cortarle el pelo a un camarógrafo sin su consentimiento.

Este hecho desató un escándalo que dejó una marca en la carrera de Viñuela, quien enfrentó una fuerte crítica pública y consecuencias legales.

Aunque el ambiente en el set de “Buenos Días a Todos” estaba cargado de risas, la indirecta no pasó desapercibida.

El público en redes sociales no tardó en comentar el momento, reviviendo los recuerdos del polémico incidente que sacudió al matinal de Mega hace unos años.

