Sin duda Vale Roth es uno de los rostros más recordados del mundo del espectáculo.

Esto, porque la bailarina en su juventud fue bastante polémica, ya que estaba inmersa en el mundo de las fiestas y los amoríos.

Ahora, regresó a la televisión y participó como invitada en “Hay que decirlo!”, donde habló de diferentes temas.

En tanto, le consultaron sobre el distanciamiento que tuvo con su madre en esa época e hizo un mea culpa.

“Tuve la culpa, yo no contestaba, era súper carretera y no pescaba a nadie”, comenzó diciendo.

Asimismo, sostuvo que todo lo que ella hacía era noticia, puesto que los reporteros la seguían a todas partes.

“Yo viví la farándula más dura por lejos y afectaba a mi familia”, reconoció.

Tras ello, comentó que estaba en su periodo de rebeldía y prefería no tener contacto con sus seres queridos, ya que sabían que esto les afectaba.

“Me dio la rebeldía de no contestar el teléfono y no pescar (…) actúe mal, no los pescaba y ahora me doy cuenta que los necesitaba. Yo siempre viví al límite, no tenía control de mi vida”, detalló.

Finalmente, contó que en esta nueva etapa de su vida, tiene una buena relación con ellos y que son muy unidos.

“Ha mejorado muchísimo nuestra relación, somos muy unidos como familia”, cerró Roth.