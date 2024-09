Comparte

Este sábado 28 de septiembre, después del estreno de “Siempre hay un chileno”, llega al 13 un nuevo espacio liderado por el periodista Jorge Said, “El peregrino”.

Se trata de un viaje incesante por los misteriosos caminos de la espiritualidad y que recorrerá los lugares más sagrados y extremos de los cinco continentes.

En este nuevo programa se mostrarán los largos peregrinajes del conocido reportero de guerra y de cultura, quien revelará la base de las religiones más importantes del mundo, desde sus conflictos y las crisis humanitarias que han provocado a lo largo de la historia de la humanidad hasta los más insólitas y grandiosas romerías.

Jorge Said, el conductor y creador de este proyecto, señala que “hacer esta serie ha sido para mí el mayor desafío de mi carrera periodística, porque ha significado integrar mi trabajo como reportero en áreas de conflicto y de guerra con las últimas tribus, los pueblos originarios y los guardianes del planeta y, finalmente, las grandes peregrinaciones que realiza el hombre para acercarse a su fe”.

El hombre detrás de reconocidas apuestas como “Buscando a Dios” y “Las últimas tribus” reflexiona, “siento que ‘El peregrino’ es el resumen de mi carrera en televisión, porque engloba las otras series que he realizado para este canal. Además, fue un tremendo desafío en términos físicos, logísticos y de estrategia, porque llegamos a cerca de 30 países, y fue un recorrido por los cinco continentes. Estuvimos en países muy complicados, como Ucrania, Israel, Palestina y visitamos Etiopía en África, todos territorios muy difíciles.

“El peregrino” también irá al encuentro de América Latina, visitando el corazón de las culturas azteca y maya, donde testimoniará el terrible conflicto con los conquistadores, desde el sufrido pasado imperial hasta el popular Día de los Muertos. Asimismo, llegará a Brasil para mostrar las tradiciones religiosas de Río de Janeiro, Ouro Preto y Salvador de Bahía. A ello se suman las peregrinaciones incas hacia las montañas sagradas en el altiplano de Perú y Bolivia.

Este programa llevará al público a un encuentro en primera persona con algunos de los ritos y testimonios vivos más impresionantes en los cinco continentes. Por esta razón, para su conductor este proyecto tiene un sentido muy especial, “porque refleja, quizás, lo que más he anhelado en mi carrera periodística, que es llegar a esas personas que no tienen voz y poder entregar un gran contenido a través de la pantalla nacional”.

En relación a regresar a la señal de Inés Matte Urrejola, Said señala que “para mí es un orgullo y me siento feliz de estar de vuelta en el 13. Siento que es mi casa televisiva, porque aquí se han transmitido mis otras series y, hoy, estar con ‘El peregrino’ es un sueño hecho realidad. El poder estar en televisión abierta y llegar a todo el territorio de nuestro país, me parece excelente. Además, es muy bueno llegar a lugares que no tienen la posibilidad de contar con cable ni otras plataformas”.

El primer episodio de “El peregrino”, de este sábado, será en Indonesia con un viaje al corazón del budismo. Lleno de misterios con mezcla de religiones y creencias poco conocidas en el mundo occidental. En Bali, Jorge conocerá los arrozales, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, debido a sus diseños en medios de laderas increíbles y que respetan y preservan la naturaleza.

Jorge Said lo explica así: “Visitar Indonesia es hacer un gran recorrido sobre el budismo, es aquí donde el budismo se junta con el hinduismo, pero sobre todo con el islam. Es Indonesia en su máxima expresión. Recorreremos la isla budista-hinduista de Bali, pero también las áreas más importantes de su capital, Yakarta, y de la isla de Java”.

Y añade, “todo esto para llegar al famoso Templo de Borobudur, el monumento budista más grande del mundo, y así asistir a una peregrinación de monjes que vienen de todos los países budistas del planeta, sobre todo de Japón, Tailandia y China. Ellos arriban a este lugar para rendir culto al nacimiento del Buda, en la fiesta de Vesak”.

“Indonesia es uno de mis países preferidos, por su armonía. Además, es el cuarto país más poblado del planeta, y posee la mayor cantidad de musulmanes en el mundo, pero en donde extrañamente florece el budismo de una manera nunca antes vista”, finaliza el periodista y documentalista.

“El peregrino” debuta este sábado 28 de septiembre después de “Siempre hay un chileno” por las pantallas del 13 y todas sus plataformas.