Este domingo, el bloque prime de Canal 13 se renovará con el estreno del tercer ciclo de “Socios por el mundo”, el programa de viajes por el mundo liderado por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta.

En esta temporada, la dupla de amigos partirá su periplo en Filipinas, para luego seguir con Australia y más tarde arribar a África, en donde tendrán que enfrentar la repentina y dolorosa partida del guía Toni Espadas.

Pero más allá de ello, Saavedra y Zabaleta se han repuesto a ese difícil hecho y hoy se encuentran en el mismo continente, retomando el viaje que quedó pendiente.

A mí me gusta hacer programas con Francisco"

Tras su salida de las teleseries, en 2019, Jorge Zabaleta emprendió nuevos rumbos laborales, iniciando una dupla con Pancho Saavedra, la cual primero fue digital y luego saltó a las pantallas de Canal 13.

Acerca de haberse convertido en animador, el actor comenta que “yo me apoyo mucho en Francisco y él lo sabe; lo que hago, lo hago con él. De hecho, me han ofrecido cosas solo y he dicho que no, a mí me gusta hacer esto con Francisco, tengo un gran soporte y apoyo en él”, destacando que “no se me ocurriría hacer un proyecto así, en televisión, sin él”.

Es tanta la complicidad en esta dupla que Zabaleta llega a decir que “Francisco (Saavedra) es como mi Mane Swett del 2020”, en referencia a la actriz con la que protagonizó variadas y exitosas teleseries de las décadas del 2000, como “Machos”, “Brujas” y “Papi Ricky”, entre otras.

En ese sentido, Jorge manifiesta que “‘Socios por el mundo’ no es un programa de viajes ni de cultura, sino que de dos amigos, muy distintos, que viajan, y ese es el espíritu que mantenemos en este ciclo, pero en medio de un programa, sin duda, mucho más maduro”.

El conductor de “Socios por el mundo” destaca que “el programa está madurando y le hemos encontrado un sentido a los viajes, en razón de las culturas súper interesantes que hemos ido conociendo y todo lo que uno puede vivir en ellas, pero no en el estilo de un programa de viajes de un canal cultural, lo nuestro va por otro lado”, añadiendo que “creo que cada día sabemos y entendemos más por qué estamos haciendo este programa y lo proyectamos cada vez más”.

Dentro de ese contexto, revela que está la idea de seguir otras temporadas, ya que “se abre el apetito por saber más e ir a más lugares. Necesitamos ir descubriendo cosas”. Por lo pronto, adelanta que el ciclo que parte este domingo en el prime del 13 “estará lleno de momentos únicos, especiales y que hacen que sea una temporada que nos marque demasiado, quizás la más marcadora de todas las que hemos hecho”.

Lo que te han enseñado toda tu vida, en África se deconstruye

De regreso en África, en donde estuvieron en el segundo ciclo y hasta donde habían llegado motivados por Toni Espadas, quien falleció en medio de las grabaciones de esta temporada producto de un atentado, Jorge Zabaleta hoy confiesa que “África ha sido demoledor, es una realidad muy dura y, a la vez, muy atrayente… África te agota, pero a la vez te entrega tanto, porque hace que tu mente cambie”.

La figura del 13 enfatiza en que “tu construcción de vida, lo que te han enseñado toda tu vida, en África se deconstruye, aquí hay una explosión en tu cerebro. Si quieres sentir un cambio en tu vida, hay que conocer este continente. Aquí la vida tiene otro peso”.

Zabaleta añade a lo anterior que “esto no existe en otra parte del planeta. 10 días acá son como meses, además de que aquí es otra dimensión de la felicidad, no es la felicidad que conocemos nosotros”, detallando que “es agotador venir acá, te cansa mucho, porque es muy fuerte todo y hay mucha energía, pero cuánto se valora”.

La dupla de “Socios por el mundo” volvió a África por solicitud e invitación de Irene Cordón, la viuda de Toni Espadas, acerca de lo que el actor declara que “Irene fue clave y le encontramos todo el sentido al viaje. Era necesario volver, teníamos que terminar el círculo. Habría sido un error no haber venido y ante lo que muchos preguntan, que si pensamos no terminar la temporada, eso jamás, había que terminarla, el punto era ver cómo y qué hacíamos”.



Jorge sintetiza respecto al retorno al continente africano que “pensé que iba a ser más fácil, pensé ‘ya me siento bien, hay que ir’, pero no, me he sentido bastante vulnerable y con un temor que antes no tenía. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, las cosas se van calmando y sanando. Eso sí, después de una experiencia así, sin duda siempre te va a quedar algo, y eso va a ser aquí, en Santiago o donde estemos. Uno se vuelve más sensible al entorno”.