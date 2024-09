Comparte

Recientemente, Melina Noto participó como invitada en “Todo va a estar bien” de Vía x y habló sobre diferentes temas.

Como era de esperase, le preguntaron respecto a su relación con Pangal Andrade y sobre el gran paso que darán.

Esto, porque los tortolitos vivirán juntos, ya que la animadora se mudará al Cajón del Maipo con el deportista extremo.

“En noviembre me voy al cerro, luego de terminar el contrato de arriendo”, precisó la argentina.

Asimismo, sostuvo “heavy igual, venir todos los días del cerro, terrible (…) me gusta el cerro, tampoco fue una posibilidad que él viniera a la ciudad”.

Por otra parte, le preguntaron respecto a cómo vio a su pareja en el reality “¿Ganar o servir?” y se refirió a lo más tierno que vio de él y al peor momento.

“Yo veía todos los días el reality, todo me daba nervio. El momento más tierno fue cuando Pangui estaba hablando con Gonzalo y Claudio y dijo que estaba enamorado, que quería casarse y ser padre”, comentó Melina.

“Fue súper tierno porque nosotros, si bien son temas que habíamos hablado, no es como que lo deseamos”, explicó.

Tras ello, sostuvo que vio varios momentos malos, sin embargo, destacó uno de ellos “cuando empezó a contar qué hacía yo cuando me enojaba, que guardo mis cosas en la valija y hago como que me voy y nunca me voy”.