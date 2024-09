Comparte

La modelo argentina Pampita (Carolina Ardohain) confirmó oficialmente su separación del empresario y político Roberto García Moritán. Tras varios rumores en la prensa argentina, la modelo decidió aclarar la situación a través de sus redes sociales, revelando que el quiebre matrimonial ocurrió el 20 de septiembre.

En una historia de Instagram, Pampita declaró: “Me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Con esta declaración, la modelo puso fin a las especulaciones que señalaban una ruptura anterior.

La crisis y las sospechas de infidelidad

En semanas previas, la prensa argentina ya había comentado sobre una posible crisis en la pareja, e incluso mencionaron rumores de infidelidad por parte de García Moritán. Aunque al principio el empresario negó que hubiera una separación formal, reconoció que estaban atravesando dificultades en su relación.

García Moritán utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la ruptura, detallando que ambos tomaron la decisión de manera conjunta. “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, explicó el político.

Además, García Moritán solicitó respeto a la prensa y al público para proteger la privacidad de sus hijos. “Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto”, concluyó en su mensaje.

Un detalle en redes que llamó la atención

Días antes de la confirmación, Pampita ya había dado señales que alertaron a sus seguidores. En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo aparecía radiante y sin su anillo de matrimonio. En el fondo, sonaba la canción “Flowers” de Miley Cyrus, un tema que habla sobre el fin de una relación. La letra incluye frases como: “Estábamos bien juntos, hasta que dejamos de estarlo” y “Mejor que tú, yo me puedo amar”, lo que muchos interpretaron como una referencia al fin de su matrimonio.

La publicación generó opiniones divididas entre sus seguidores. Algunos la apoyaron, destacando su fortaleza, mientras otros la criticaron, señalando que sus relaciones no prosperan por su comportamiento.

La separación entre Pampita y Roberto García Moritán se suma a los desafíos mediáticos que ambas figuras públicas han enfrentado a lo largo de sus vidas personales.