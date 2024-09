Comparte

El histórico músico británico Paul McCartney sorprendió a sus seguidores en Chile con una inesperada parada técnica en el Aeropuerto Internacional General Diego Aracena Aguilar de Iquique. El hecho ocurrió el sábado 28 de septiembre y rápidamente se viralizó a través de redes sociales, luego de que una usuaria compartiera un video en la plataforma X.

En el registro, se puede observar a McCartney descendiendo de su avión privado, acompañado por su equipo y personal del aeropuerto. Aunque la llegada fue discreta, el video no tardó en generar emoción entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por la breve visita del icónico artista.

Escala antes de su presentación en Uruguay

La escala en Iquique fue parte del trayecto que lleva al músico hacia Montevideo, donde tiene agendado un concierto en el Estadio Centenario el próximo 1 de octubre. Esta presentación forma parte de su gira sudamericana, que también incluye fechas en Argentina y Chile. En nuestro país, McCartney se presentará el 11 de octubre en el Estadio Monumental de Santiago, evento que ha generado gran expectación entre los fanáticos del rock.

Durante su breve paso por suelo chileno, una seguidora logró acercarse al músico, quien, con evidente amabilidad, lamentó no poder tomarse una fotografía. “Oh no, lo siento mucho”, respondió McCartney al ser consultado por la posibilidad de una foto, mientras continuaba su camino por la pista de aterrizaje. No obstante, el seguidor que grabó el video le deseó lo mejor para su gira y el músico respondió con un gesto de saludo.

Gran expectación por su concierto en Santiago

La parada técnica de McCartney en Iquique ha incrementado la expectación por su próxima presentación en Chile, la cual está fijada para el 11 de octubre. El Estadio Monumental será el escenario donde el legendario cantautor interpretará sus grandes éxitos, tanto de su etapa en The Beatles como de su carrera como solista y con Wings.

El músico de Liverpool continúa dejando huella en Sudamérica, donde miles de fanáticos esperan ansiosos su llegada para disfrutar de su música en vivo.