Naya Fácil, la popular influencer chilena conocida por compartir cada detalle de su vida con sus seguidores, nuevamente sorprendió a su comunidad.

En esta ocasión, la joven reveló un secreto que había mantenido bajo llave y que involucra a personajes del mundo político.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Naya confesó que varios políticos han intentado acercarse a ella, insinuando que no solo buscan su amistad o apoyo, sino que podrían tener otras intenciones.

“Este es como el tercer político que se me quiere acercar. Esto no se los había contado ‘facilines’. No les voy a decir el nombre, pero hay varios políticos que se me han querido acercar”, aseguró la influencer.

Naya Fácil y su rechazo a las propuestas para mantenerse al margen

A pesar de los intentos, Naya fue clara en su decisión de no involucrarse con figuras políticas.

Según explicó, siente que la política es un ámbito que divide mucho a las personas, y no quiere que sus seguidores, a quienes llama cariñosamente sus “facilines”, la relacionen con ningún partido ni figura pública.

“Yo no me quiero meter en el mundo de la política, ni que me vean relacionada con ellos porque siento que dividen mucho a la gente”, explicó.

La joven también aclaró que estos acercamientos no solo se limitan al plano profesional. En sus propias palabras, dejó en claro las intenciones románticas de estos políticos: “Ustedes saben a lo que me refiero, si tampoco son mensos”.

¿Qué pasa con las mujeres en la política?

Naya Fácil también mencionó que no solo ha sido cortejada por hombres en la política, sino que algunas mujeres del mismo ámbito la han buscado, pero con fines diferentes.

Según comentó, varias políticas han tratado de reclutarla para apoyar o publicitar sus campañas. Sin embargo, Naya se ha mantenido firme en no involucrarse en ese mundo, al menos por ahora.

“No sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no hago eso. Sí me han buscado, pero yo no. Chiquillos, de verdad tengo miedo que me vean con X político(a) y de momento siento que no tengo la necesidad”, afirmó, descartando cualquier apoyo hacia figuras políticas o partidos.

Aún así, no cierra las puertas a la política

A pesar de su decisión actual, Naya no cierra por completo las puertas al mundo de la política.

En un tono más relajado, incluso mencionó que si algún día decide entrar en ese ámbito, lo haría con aspiraciones concretas.

“Si alguna vez decido optar por ese camino, será para tirarme como alcaldesa de alguna comuna”, comentó entre risas, dejando a sus seguidores con la duda sobre un posible futuro político.