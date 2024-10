Comparte

En una reciente entrevista en el programa “Sin Editar”, Pamela Díaz quedó descolocada al descubrir un aspecto oculto de la vida de Andrés Caniulef.

Y no, no tiene que ver con su salida de Mega o su participación en el nuevo reality de Canal 13, sino con algo mucho más personal: ¡Su nombre real!

Durante la charla, Pamela Díaz, con su característica irreverencia, le pidió al periodista que revelara su nombre completo.

La respuesta de Caniulef provocó carcajadas inmediatas en “La Fiera”, pues confesó llamarse Eladio Andrés Caniulef Urrea.

La reacción de Pamela Díaz frente a la revelación de Andrés Caniulef

Pamela no pudo contenerse y estalló en risas al escuchar “Eladio”, lo que llevó a Andrés a reaccionar con humor: “¡Te pasaste! No te puedes reír de mi nombre, me retiro indignado“, comentó entre risas.

Sin embargo, esta revelación fue una primicia incluso para él mismo. Caniulef admitió que nunca había mencionado su nombre de pila en público sin sentir resquemor, pero esta vez lo hizo con total naturalidad.

Además, explicó que Eladio es el nombre de su padre, mientras que su madre se llama María Pascuala, curiosamente el mismo segundo nombre que lleva la hija de Pamela Díaz.

El futuro del comunicador en el nuevo reality de Canal 13

No todo fueron risas y revelaciones durante la entrevista. El periodista, de 47 años, también habló sobre su reciente salida de Mega.

Confesó que ya no se sentía cómodo en el canal y decidió dar un nuevo rumbo a su vida profesional.

Pero Caniulef no ha tenido descanso. Tras dejar las pantallas de Mega, ya está involucrado en su próximo desafío: participar en el reality “Palabra de Honor“, que se graba en Perú y es parte de la nueva oferta de Canal 13.

Aunque los detalles del show aún se mantienen en secreto, el comunicador se mostró entusiasmado por esta nueva etapa en su carrera.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: