Belén Mora, la reconocida humorista chilena, actualizó el estado de su salud luego de haber generado preocupación entre sus seguidores tras experimentar complejos síntomas durante su embarazo.

El pasado miércoles, Mora sorprendió al anunciar que se ausentaría de Instagram “hasta nuevo aviso”.

Sin entregar más detalles, muchos de sus seguidores expresaron inquietud por su bienestar, sobre todo considerando que la comediante está a la espera de su tercer hijo.

Belén Mora detalló su estado de salud

Este jueves, Belén decidió romper el silencio y compartir novedades sobre su situación. En un video publicado en redes sociales, la humorista aseguró que su estado de salud ha mejorado, aliviando así la preocupación de sus seguidores.

“Hola queridos, acá estamos un poco mejor“, señaló Mora en el clip, mientras mostraba su pancita de embarazo.

Aunque se mostró aún algo afectada, mencionó que algunos de los síntomas más preocupantes han disminuido: “Paliducha y ojerosa, pero ya no hay vómitos, la guata ya no está dura y no hay fiebre“, detalló la artista.

La actriz aprovechó también para agradecer el apoyo recibido durante estos días difíciles: “Gracias a quienes se han preocupado”, concluyó.

En otra de las historias que compartió, también anunció que este sábado aparecería en el programa de CHV “La Divina Comida”

