En una reciente aparición en el programa Jimmy Kimmel Live, la actriz Jennifer Aniston aclaró los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. La especulación, que comenzó tras un artículo publicado en la revista In Touch de agosto de 2024, ha sido desmentida por la propia Aniston, quien lo abordó de manera directa y con humor durante su entrevista.

Un rumor inesperado

El 2 de octubre, durante su conversación con Jimmy Kimmel, la estrella de Friends repasó algunos de los rumores más llamativos que han circulado sobre ella a lo largo de los años. Entre ellos, destacó el artículo sensacionalista titulado “¡La verdad sobre Jen y Barack!”, en el que se afirmaba que ambos mantenían una “obsesión mutua” y que pasaban cada vez más tiempo juntos, lo cual habría provocado una supuesta “traición” a Michelle Obama.

La revista mencionaba que el creciente interés de Aniston en la política y la cercanía de Obama con Hollywood, especialmente a través de sus acuerdos de producción con Netflix, los habría unido. Según la publicación, ambos habrían desarrollado una amistad más cercana de lo esperado, lo que desató una ola de especulaciones en los medios.

Aniston desmiente los rumores

Durante la entrevista, Jennifer Aniston abordó el tema de forma ligera, dejando claro que no existe ningún tipo de relación entre ella y Obama más allá de lo meramente profesional. “Es de esas llamadas en las que te preguntas: ‘¿Y ahora qué será?’”, comentó Aniston, haciendo referencia a cómo se enteró de la publicación. Añadió que este tipo de historias sensacionalistas son comunes en su vida y que no le prestó demasiada atención. “Conozco mejor a Michelle que a él”, concluyó, dejando en claro que no hay ninguna base para los rumores de romance.

El representante de Aniston también negó categóricamente las afirmaciones de la revista, calificando los rumores como infundados. A pesar de la controversia mediática, tanto Aniston como Obama han optado por no hacer más comentarios al respecto, dejando que las declaraciones de la actriz hablen por sí solas.