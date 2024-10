Comparte

Recientemente, Savka Pollak se robó gran parte de la atención de las redes sociales tras postear un video.

Esto, porque en el registro contó que para las Fiesta Patrias perdió a su hija en medio de las Fondas del parque Padre Hurtado.

En tanto, detalló que todo fue en un segundo, pero logró encontrarla gracias a un “plan de acción” que ambas habían acordado.

“Como vamos harto con la Lauri a eventos masivos, siempre está el riesgo de que esto pase. Además, uno es humano y comete errores. Incluso a veces me la amarro con un pañuelo”, comentó.

Tras ello, detalló como se dio todo “no me aseguré de decirle que me iba a dar vuelta a comprar un ticket, ahí mismo donde estábamos. Entonces ella se dio vuelta para el otro lado, no me vio, y me empezó a buscar”.

En la misma línea, recalcó la importancia de hablar y tener un plan de acción con los pequeños.

“Hay que tener un plan de acción para cuando suceden cosas que no están previstas”, destacó.

Asimismo, explicó que “debe quedarse cerquita del último lugar donde nos vimos y buscar a alguien de confianza, idealmente una mujer con hijos, para pedir ayuda y decir si le pueden prestar el teléfono. Lauri se sabe mi número de memoria”.

Bajo ese contexto, Savka no se movió mucho de donde la dejó de ver y contó que su pequeña se acercó a unas carabineras y ahí la contactaron.

“Lo hizo súper bien, mejor de lo que esperaba”, expresó.

Finalmente, sostuvo que la niña estaba “súper tranquila, se acercó a mi muy normal, como siempre. No había angustia ni desesperación de ninguna de las dos, porque nos habíamos anticipado (…) seguimos en la fonda como si nada”.

“A todos nos puede pasar, nadie está exento de algo así”, cerró Pollak.