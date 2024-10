Comparte

Tras los anuncios de Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky, Sergio Rojas, Josué Bernal y Antonella Ríos, los nuevos reclutas confirmados para el nuevo reality show del 13, “Palabra de honor”, son dos conocidos de la casa: Oriana Marzoli, actual rostro de “¿Ganar o Servir?”, y Fabio Agostini, ganador de “Tierra Brava”.

Oriana: “A mí la única que me manda es mi mamá, y ni eso”

Oriana Marzoli, una de las más destacadas participantes de “¿Ganar o Servir?”, sumará su quinta incursión en el género en Chile con “Palabra de honor”.

“No es lo mismo para el resto que para mí sobrellevar un reality. De mí se tiene una expectativa más alta, y siento que tengo que cumplir con lo que quiere ver de mí el público, así que me esfuerzo el triple que muchos de los que están ahí. Y no creo que haya muchos personajes que hayan hecho cinco realities en Chile”, sostiene la venezolana-española.

Además, asegura que aceptó este ofrecimiento porque se debe a su público. “Quiero complacerlos porque he salido con muchísimo más apoyo del público del que tenía en otros realities. Yo sé lo que valgo, he visto algunos realities que se han hecho sin mí, y no es lo mismo. Hay algo que yo tengo, que genero muchas pasiones: o me ultra amas de fanatismo o me ultra odias”.

“Personajes tan completos como yo no hay: soy polémica, divertida, simpática, enojona, caprichosa, sincera, espontánea, natural, leal, buena competidora. Yo te aporto toda la gama, all inclusive”, enfatiza la joven.

En torno a cómo siente que ha cambiado su imagen con su participación en “¿Ganar o Servir?”, Oriana afirma que se siente más madura que antes. “Creo que la gente ha valorado que haya mejorado un poquito mi forma de discutir. Ahora ya no me quedo en lo superficial, ya no recurro a lo físico, puedo discutir usando argumentos, y eso es un avance. Antes era un poquito más tonta, una niña inmadura, pero la gente con la edad va avanzando, creciendo y madurando”, sostiene.

Y ya en torno a “Palabra de honor”, Marzoli se define como muy poco disciplinada. “Mi relación con la disciplina es nula. Al gimnasio voy cuando me apetece, no sigo una rutina, intento ir casi siempre cuando estoy en Madrid. Y no me gusta mucho que me mandoneen, me pone de los nervios que venga alguien con afán de general cuando no es general de verdad. Por algo no quise entrar nunca en el Servicio militar”, comenta, y agrega que ella va a seguir haciendo lo que quiera.

“Si me apetece algo, lo hago, y si no me apetece, no. A mí la única que me manda es mi mamá, y ni eso”, indica.

Fabio: “Este reality va a ser una verdadera guerra, y eso me gusta”

Fabio Agostini se coronó triunfador en “Tierra Brava”, para luego tener una breve participación en “¿Ganar o Servir?”, de donde salió abruptamente tras protagonizar una dura pelea con Luis Mateucci.

“No vengo aquí a perder el tiempo, vengo a llevarme otro reality más. Ésta va a ser mi revancha. Me he quedado con ganas de volver, me quedó el gusanillo después de ‘¿Ganar o Servir?’… creo que hay mucho Agostini para dar todavía. Éste es un nuevo reto, un nuevo reality, y eso me motiva”, manifiesta el español sobre esta nueva incursión en el género en Chile.

En torno al formato de “Palabra de honor”, que reunirá a los participantes en un reformatorio militar, Agostini dice estar dispuesto a todo, incluso a lo que no le apetece.

“Yo las cosas mías las hago, en mi casa soy ordenado, me gusta dejar todo limpio y siempre hago mi cama. Pero no me gusta que me den órdenes, y creo que este reality va a estar lleno de órdenes. No me gusta que me digan qué hacer, y menos si son cosas para otros. Para mí este reality va a ser una verdadera guerra, y eso me gusta. Me va a costar mucho, tanto como en ‘Tierra Brava’, tener que aguantar a gente que me cae mal, estar 24 horas sin intimidad. Pero soy un chico duro y voy a todas”, afirma Fabio.

Y para el campeón de “Tierra Brava” este nuevo reality puede ser una buena oportunidad para reencontrarse con algunos de sus ex compañeros de encierro. “Me gustaría reencontrarme con Pamela, con Nico, con Miguelito. Hice buenas amistades con ellos. También me gustaría reencontrarme con Faloon, porque en ‘¿Ganar o Servir?’ nos vimos muy poco y me quedé con ganas de conocerla más. Y me da igual encontrarme con los que me caen mal, porque si me quieren sacar de quicio a mí, los saco yo antes”, desafía el español.

Finalmente, sobre la también confirmada Oriana Marzoli, a quien conoció brevemente en “¿Ganar o Servir?”, Fabio Agostini asegura que “no tengo nada malo que decir de ella, con ella no tengo problemas. Mi problema es con Facundo, no con Oriana”.