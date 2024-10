Comparte

La noche del jueves, Ingrid Parra conmovió las redes sociales con un profundo desahogo.

En tanto, la actriz expuso que no tuvo un buen día y que su hija de tres años la vio frustrarse, lo que se cuestionó, sin embargo, Emma le dio su apoyo.

“Siempre me muestro feliz en este lugar, pero hoy colapsé”, comenzó diciendo Parra.

“Hoy me sentí sola, hoy me dio pena todo, hoy cociné y me quemé la mano, se me cae todo al piso”, detalló.

En cuanto a su pupila, sostuvo “hoy Emma me vio llorar desconsoladamente, mientras miraba todo en el suelo y me dije ‘mamá, no te preocupes, yo estaré contigo para siempre’”.

Bajo ese contexto, expuso “hoy también me cuestioné si estaba bien que Emma me vea así, y le expliqué que tenía pena, que me sentía triste y ella me abrazó, no mentiré, no fue suficiente; pero fue reconfortante”.

“Soy mamá, emprendedora, dueña de casa y hago lo que puedo con lo que tengo”, concluyó Ingrid.

